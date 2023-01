Geen prijs voor USG, Moris ontgoocheld: "Eén ploeg blonk met regelmaat uit in twee helften van het jaar en dat is Union"

Union-doelman Anthony Moris is ontgoocheld dat zijn ploeg niet in de prijzen viel op het gala van de Gouden Schoen. In verschillende categorieën was Union er wel dichtbij.

Vele namen verbonden aan Union werden vermeld in de verschillende klassementen woensdagavond op het gala van de Gouden Schoen. De avond eindigde voor Union wel zonder prijs. Felice Mazzù en Karel Geraerts eindigden op het virtuele podium voor trainer van het jaar. Casper Nielsen, Teddy Teuma en Deniz Undav zaten in de top 5 van de Gouden Schoen.

"Het was een fantastisch jaar, dat nog mooier had geweest met een titel die we in mijn ogen verdienden", aldus Moris, die zelf tweede eindigde in de verkiezing van beste doelman. "Om woensdag geen enkele Unionist op zijn minst één trofee te zien winnen: dat laat het gevoel achter dat we te weinig hebben gekregen."

Bevestigen

"Eén ploeg blonk uit met regelmaat in de twee delen van het jaar en dat is Union", meent Moris. "Ook nu zijn we nog altijd actief op drie fronten. We zijn dus aan het bevestigen, ook al is dat moeilijk en zeker om nog beter te doen."