Karel Geraerts bijzonder misnoegd na Gala van de Gouden Schoen

Karel Geraerts werd op het Gala van de Gouden Schoen derde in de categorie Trainer van het Jaar.

Een mooie prestatie, zeker omdat hij maar een half jaar trainer was en voor de eerste helft van 2022 geen punten kon krijgen als assistent van Felice Mazzu.

Zijn aanpak bij Union SG werkt en dat leverde hem nu een mooie podiumplek op. Toch was Geraerts na afloop van het Gala ook wat misnoegd.

“Voor mezelf is de derde plek een enorme waardering”, vertelt Geraerts aan Het Laatste Nieuws. “Alleen jammer dat Union in geen enkele categorie de hoofdprijs wint. Want we waren toch de ploeg van het jaar 2022.”

Volgend jaar dan maar een prijs pakken. “We gaan voor een collectieve prijs met de ploeg. Daar gaan we toch alles proberen voor te doen. We zijn nog op drie fronten actief. Dan kunnen we niet zeggen dat het 'net niet' is, voor mij is het 'net wel’.”