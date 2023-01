Hein Vanhaezebrouck maakt een heel statement over rode kaart van Koita

De wedstrijd van AA Gent en STVV vorig weekend blijft volledig in het teken van de al dan niet terechte rode kaart van Koita staan.

Vanhaezebrouck liet na de match het volgende horen: ""Het is geen fout, want er is geen intentie - al zijn de sporen op het scheenbeen van Hong wel te zien. Maar voor dit soort situaties geeft men tegenwoordig rood, we hebben er zo ook al tegengekregen", klonk het toen.

Voor Hein Vanhaezebrouck is het raar dat STVV gelijk krijgt in die zaak. “Het Referee Department zet zijn scheidsrechters gewoon in hun hemd door te zeggen dat het geen rode kaart was. Terwijl iedereen snapte dat die gegeven werd. Omdat het gevaarlijk was”, zegt Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

“Ze spreken nu zelfs van ‘géén intensiteit.’ Komaan: Hongs scheenbeen plooide! Hebben jullie ooit al een scheenbeen zien plooien zónder intensiteit? Iemand zei me: deze fase doet denken aan Desloover en Lozano. Ik ben die beelden gaan bekijken. Toen vond niemand het aanvankelijk een fout. Pas als ze zagen dat Lozano’s been gebroken was, brak de hel los en dan gaf men rood. Wat als Hong zijn scheenbeen brak? Hij heeft ongelooflijk veel geluk gehad.”

“Zijn been plooide, maar krakte gelukkig niet. Anders was zijn carrière misschien voorbije. Een vreselijke fase. Mijn spelers keken op de bus naar de beelden. Ze draaiden zich allemaal weg, alsof ze het zelf voelden. Wat had de arbitrage gedaan als zijn been wel was gebroken? Dan was er wel direct een rode kaart getrokken. Het was ongelukkig van Koita, maar ook heel gevaarlijk. Er was te veel intensiteit. Het is goed dat hij geen schorsing kreeg, maar rood was het wel.”

En dan spreekt Vanhaezebrouck ook nog eens over de open brief van STVV. “Dan is er nog heel de ‘cirque’ die er is rond gemaakt. Opgeklopt tot en met. Sint-Truiden dat stelt: ‘Ja, wij hebben hiermee onze punten niet terug.’ Dus als het elf tegen elf was gebleven, hadden ze gewonnen misschien? Je kan de feiten benoemen. Je kan iets schrijven. Maar sorry, dit gaat te ver. Drie weken hebben ze de refs tegen. Moeten wij ‘onze’ fases eens opsommen? Jongens... Vorig jaar gebeurde er vanalles toen wij onze inhaalrace inzetten. Nu staan we in de top vier en wordt het weer een race. Ik hou mijn hart al vast.”