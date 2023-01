Cercle Brugge op zoek naar plaatsje in de top acht: "Nodige regelmaat tonen"

Cercle Brugge speelt straks nog tegen KAA Gent. Een belangrijke match wil groenzwart nog in de top acht eindigen.

Cercle Brugge staat momenteel tiende, op twee punten van STVV op de achtste plaats. De Limburgers hebben wel een match meer gespeeld.

De top acht is en blijft de doelstelling, zo bevestigt Olivier Deman bij de Krant van West-Vlaanderen. “Iedereen wil het wel. Het wordt ons niet in de schoot geworpen. We blijven geconcentreerd en hard werken op training. Iedereen doet er keihard zijn best. Alsook in de matchen. We gaan dan consistent moeten voetballen en geen zeven matchen op rij verliezen om er dan negen op rij te winnen”, klinkt het.

“We zijn een jonge groep, met honger en voldoende kwaliteit. Het is nu aan ons om dat te tonen, het om te zetten in de nodige regelmaat. We proberen er zo dicht mogelijk bij te blijven om op het einde van het seizoen onze voet ernaast te zetten.”