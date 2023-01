Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 23

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Daniel Schmidt. Hij zorgde er mee voor dat STVV een puntje pakte tegen OH Leuven, met heel wat belangrijke en goede reddingen.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie man. Vertonghen was absoluut de beste speler op het veld in Anderlecht - Antwerp, terwijl McKenzie de spitsen van Seraing heel makkelijk in de achterzak stak. De Norre speelde eigenlijk wat hoger op het veld, maar is en blijft een klasbak in de defensie ook en is al vaker geroemd om zijn polyvalentie.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Vermeeren, de beste man bij Antwerp tegen Anderlecht, en Sissako die metronomisch ageerde tegen Club Brugge. Op de flanken kunnen we niet naast Ueda (1 goal) en een sterke Trésor (inclusief doelpunt én assist). Donnum en Lang hebben pech dat ze op zijn positie uitkomen.

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden met Perica (1 doelpunt, 2 assists) en Vaesen (2 goals). Ook Onuachu had gekund met twee doelpunten of Ndour of Nilsson met eentje, maar Boniface was opnieuw héél erg sterk voor Union en hield de hele Charleroidefensie aan de praat.

Dat levert dan onderstaand elftal op: