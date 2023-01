OFFICIEEL: Thorgan Hazard trekt naar de Eredivisie

Het is in kannen en kruiken: Thorgan Hazard trekt naar Nederland.

De kleine broer van Eden Hazard verlaat Borussia Dortmund en gaat in Eindhoven voetballen bij de Nederlandse topploeg PSV. Het was al even duidelijk dat Hazard Dortmund zou verlaten maar naast PSV toonde ook Everton interesse.

De Rode Duivel verkiest de top van de Eredivisie dus boven de kelder van de Premier League. en wordt door Dortmund een half jaar uitgeleend aan PSV.

Thorgan Hazard trok in de zomer van 2019 van Borussia Mönchengladbach naar Borussia Dortmund en was daar lange tijd vaste waarde maar mocht dit seizoen nog geen 5x aan een wedstrijd starten. De voorbije twee wedstrijden haalde hij de selectie van de Borussen zelfs niet meer.