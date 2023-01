Will Still houdt PSG opnieuw in toom: "Beerschotsupporters zouden me uitgelachen hebben"

Reims blijft verrassen. Het is nu al dertien wedstrijden ongeslagen. Afgelopen weekend speelde het voor de tweede keer dit seizoen gelijk tegen Paris Saint-Germain.

Het duurde tot in de 96ste minuut, maar Reims dwong tegen PSG opnieuw een gelijkspel af. Dertien wedstrijden zonder nederlaag op teller voor Will Still. “Ik heb het systeem een beetje aangepast en ik probeer de jongens zo veel mogelijk vertrouwen te geven. Mijn voetbalprincipes zijn niet moeilijk”, zegt Still aan Het Nieuwsblad.

“Of ik verbaasd ben over hun niveau? Nee, want ik zie ze elke dag op training. Ik wéét wat ze kunnen. Maar ik begrijp wel dat een Beerschotsupporter me vorig jaar zou uitgelachen hebben als ik hem had voorspeld dat Thibault De Smet hier negentig minuten zou standhouden tegen Messi, Neymar en Mbappé. Ik ben in eerste instantie blij voor die jongens. Zij verdienen alle lof, want zij leveren de prestaties op het veld.”

Ook de media-aandacht voor Reims en Still is bijzonder groot door de ongeslagen reeks. “Het is echt te zot voor woorden. Journalisten uit alle hoeken van de wereld willen me spreken. Die aandacht is leuk, ik geniet ervan. Maar ik probeer er vooral rustig onder te blijven. Voetjes op de grond. Want in de voetbalwereld kan alles snel veranderen.”