Er lekken meer details uit: 'Woeste Ziyech smeekte Chelsea-voorzitter én wou zelf betalen om transfer naar PSG te regelen'

Hakim Ziyech is woedend op de directie van Chelsea FC. Het Londense management stak eigenhandig stokken in de wielen. Ondertussen lekken steeds meer details uit omtrent de mislukte transfer naar PSG.

We wisten al langer dat Chelsea FC tot drie maal toe talmde en zelfs de verkeerde papieren naar PSG stuurde. Uiteindelijk werd de transfer pas afgerond na middernacht. Ook de Franse bond is héél hard: géén uitzondering.

De Engelse media weten dat Ziyech nog steeds in Parijs vertoeft en momenteel helemaal geen zin heeft om terug te keren naar Londen. De flankaanvaller belde gisterenavond laat zelfs nog met Todd Boehly om voor zijn transfer te smeken.

Radeloos

En dat is niet alles: Ziyech was zelfs bereid om een deel uit eigen zak te betalen om Chelsea over de streep te trekken. Het bleef echter stil aan Londense zijde. Tot na middernacht. En op dat moment was het te laat.