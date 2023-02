Fredberg valt niet veel te verwijten deze wintermercato: veel pech, maar wel financieel gezond geredeneerd

De supporters van Anderlecht zijn niet gelukkig met de wintermercato. Dat komt vooral door de beloftes van 2 à 3 nieuwe spelers die vooraf gemaakt werden. Jesper Fredberg liet zich echter niet verleiden tot nieuwe paniekbeslissingen. Al leek die van Islam Islam Slimani daar wel op. Maar is dat zo?

Op de mislukte transfers van Harry Toffolo en Tolu Arokodare hoeven we niet veel meer te zeggen. Dat verhaal is intussen geweten en kan men toch onder de noemer 'pech' catalogeren. Al zal bij die laatste meer een gevoel van boosheid primeren. Dat Thomas Henry zijn knie blesseerde en dat Amine Salama niet werd vrijgegeven door zijn club Amiens, dat kan ook niet hem verweten worden.

Budget gegenereerd

Het enige dat je kan zeggen: waarom wachten tot de laatste transferdag om de deals erdoor te duwen? Da's ook een kwestie geweest van financiële realiteit. De clubs van die spitsen waren ook geen vragende partij om ze te verkopen. Er moest eerst een akkoord gevonden worden met de aanvallers in kwestie en daarna kon men gaan onderhandelen. En dat met een niet zo dik gevulde portefeuille die van bovenaf werd doorgegeven.

2 tot 2,5 miljoen euro plus bonussen, dat kon er vanaf. Als je weet dat Genk vijf miljoen heeft neergeteld voor Arokodare weet je dat er in een andere gewichtsklasse wordt gebokst. Fredberg slaagde er wel in om Wesley Hoedt voor 2 twee miljoen te laten gaan. Voor Enock Agyei - die anders gratis was vertrokken - kon hij ook nog iets onderhandelen. En Ait El Hadj laten gaan, was om gelden vrij te maken. Het vertrek van Julien Duranville kan hem ook amper verweten worden. Dat geld levert Anderlecht meteen wat ademruimte op om de financiële balans wat mooier te maken.

Tijd gekocht

In de laatste uren van de transfermarkt begon elke club met wie onderhandeld werd zijn vraagprijs op te trekken. Het is dan verleidelijk om weer risico's te gaan nemen, maar dat is niet waarom Fredberg gehaald werd. Hij moet de club financieel gezond krijgen én met de beschikbare middelen een meerwaarde creëren. Als je vier miljoen neertelt voor een 22-jarige spits is dat in de huidige omstandigheden een risico.

En dus hield hij de vinger op de knip en zorgde ervoor dat Anderlecht komende zomer een iets dikkere portefeuille zal hebben. Tegen dan zijn ook de zware contracten van Trebel en Refaelov uitgediend en zal er een oplossing gevonden zijn voor Van Crombrugge. Dat scheelt hem een slok op een borrel in het loonbudget. Tot dan zal het dit seizoen uitzweten worden en hopen dat Slimani zijn beste niveau kan halen. Hij kan jonkies als Stroeykens en Stassin wel nog het een en ander bijbrengen. Plus: hij was gratis op te halen. Daarmee heeft Fredberg toch wat tijd gekocht om nu vier maanden lang een degelijke zomermercato voor te bereiden.