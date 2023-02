Jesper Fredberg geeft middenvelder van Anderlecht duidelijkheid: "Hij maakt geen deel meer uit van onze sportieve plannen"

Jesper Fredberg is nog niet lang sportief directeur bij Anderlecht, maar hij heeft al het nodige werk gehad. Hij is ook al volop aan het kijken naar volgend seizoen en niet voor iedereen is er een plek in de kern voor volgend seizoen.

Anderlecht zag deze wintermercato een aantal spelers vertrekken onder andere ook spelers met een hoog loon. De volgende vertrekker is hier nu ook vanop de hoogte al komt dit niet als een verrassing. Tegenover Het Laatste Nieuws bevestigt hij namelijk dat het aflopende contract van Adrien Trebel niet verlengd zal worden. "Hij maakt geen deel meer uit van onze sportieve plannen voor de toekomst. Er zijn verschillende factoren die we in overweging genomen hebben, zijn loon is er daar één van", volgens Fredberg. De 31-jarige Franse middenvelder kwam in de winter van 2017 over van Standard voor 3 miljoen euro. Zijn hoog loon weegt al verschillende jaren op het budget van Anderlecht. Vooral omdat hij sportief te weinig bijbrengt omwille van een resem blessures. Hij kwam 127 keer in actie voor Anderlecht en vond 9 keer het doel en was 21 de aangever.