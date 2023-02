'62-voudig Rode Duivel werd op slotdag van mercato aangeboden bij Manchester United, maar... kon ten Hag niet overtuigen'

De blessure van Christian Eriksen zorgde ervoor dat Manchester United in extremis nog op zoek moest naar een versterking. Talloze spelers werden aangeboden. Waaronder... een Rode Duivel.

De telefoon stond roodgloeiend op Old Trafford toen bleek dat Christian Eriksen enkele maanden buiten strijd zal zijn. Talloze zaakwaarnemers probeerden hun spelers tijdens de laatste uren van de wintermercato nog te slijten.

SkySports weet dat ook Yannick Carrasco werd aangeboden bij Manchester United. Erik ten Hag zag echter niets in de Rode Duivels als vervanger - logisch als je de types van spelers vergelijkt - voor Eriksen.

Huurtransfer

Uiteindelijk streek Marcel Sabitzes neer in The Theatre of Dreams. The Red Devils huren de 28-jarige Oostenrijker tot het einde van het seizoen van Bayern München. Momenteel is het onduidelijk of er al dan niet een aankoopoptie in de deal is opgenomen.