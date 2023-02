Thorgan Hazard maakte keuze in functie van Duivels: "Dit zal Tedesco graag zien"

Thorgan Hazard speelt de komende maanden voor het Nederlandse PSV Eindhoven, op uitleenbasis van Borussia Dortmund.

Hazard kon ook voor Everton kiezen, maar bij een degradatieploeg aan de slag moeten is toch nog net iets anders dan meespelen aan de top van de rangschikking.

“Elke week moeten gaan batteren om dan uiteindelijk met lege handen thuis te komen: plezant is dat niet. Als je kan kiezen tussen die twee clubs, snap ik dat je voor PSV gaat”, zegt Franky Van der Elst aan Het Nieuwsblad.

“Een goeie ploeg, die nog Europees speelt en voor de titel meedoet. Hij komt van bij Dortmund, dan is het fijn om aan de top te kunnen blijven spelen. Ook al is het dan in een minder hoog aangeschreven competitie.”

Een keuze die ook moet gezien worden in het licht van de Rode Duivels. Die ambitie heeft Hazard nog een een exotische competitie kiezen puur voor de centen was niet aan de orde. Roberto Martinez maakte daar geen probleem van.

“Nee, maar ik kan mij voorstellen dat Tedesco dat wel zal doen. Die kent alle spelers nog niet even goed als Martinez en zal toch kijken naar het niveau waarop die mannen voetballen. En of ze ook effectief spelen bij hun clubs. Dit zal hij graag zien.”