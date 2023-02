Ajax blijft ook na ontslag achter keuze voor Alfred Schreuder staan

Alfred Schreuder werd enkele weken geleden bij Ajax aan de kant geschoven door de teleurstellende resultaten.

Schreuder had er heel veel van verwacht na zijn aanstelling bij Ajax, maar dat draaide eventjes anders uit. Er werd gigantisch vaak met punten gemorst in de Nederlandse competitie.

“Het was een intensief en enorm zwaar jaar. Het is teleurstellend hoe we er nu voor staan”, klinkt het bij Edwin van der Sar bij Rondo. “We zijn tussentijds veel punten verloren en we hebben te weinig ontwikkeling gezien. Als je van FC Volendam niet wint, dan is het afgelopen.”

Nochtans blijft Van der Sar de keuze van Schreuder wel verdedigen. “We hebben als Ajax ons huiswerk gedaan. In zijn periode als assistent-trainer van Erik ten Hag heeft hij aangetoond een elftal te kunnen neerzetten.”