Castro-Montes weerlegt woorden van Vanhaezebrouck: "Dat kan al eens gebeuren"

Hein Vanhaezebrouck liet vorige week weten dat het vertrek van Salah enorm zwaar aangekomen was bij de spelersgroep.

Op zijn persconferentie liet de trainer van KAA Gent zelfs weten dat hij zijn training had moeten stilleggen, daags na de transfer. “De coach heeft inderdaad een training even stilgelegd, maar dat had volgens mij meerdere oorzaken”, zegt Alessio Castro-Montes aan Het Nieuwsblad.

“We waren die dag met heel weinig jongens op training en net als de dag ervoor lag de intensiteit bijzonder hoog. Dan kan het al eens gebeuren dat het even niet wil lukken. Na een korte babbel hebben we iets korter maar wel intensief getraind.”

Het gaat moeizaam bij KAA Gent, zo moet Castro-Montes wel toegeven. “Zaterdag moeten we op bezoek bij Westerlo hoe dan ook winnen. Door het gelijkspel bij Antwerp-Club Brugge blijft de schade na onze nederlaag tegen Genk gering, maar de achtervolgers komen wel dichterbij. Nieuw puntenverlies is hoe dan ook uit den boze.”