Fanboard Anderlecht reageert op artikel in HUMO: "We hebben Vandenhaute al op leugens betrapt"

De supporters van Anderlecht zagen door het artikel in HUMO hun vermoedens bevestigd. Een paar weken geleden zette Wouter Vandenhaute een stap opzij als uitvoerend voorzitter naar niet-uitvoerend voorzitter. Maar achter de schermen zou hij de touwtjes nog in handen hebben.

Verdere acties zijn dus niet uitgesloten. Voor de supportersverenigingen is de maat vol. "De voorbije weken bereikten ons vanuit de club al allerlei onheilspellende geruchten”, zegt fanboard-lid Nico Deraedt bij Het Nieuwsblad. “Die zijn door dit artikel allemaal bevestigd.”

De fans hebben vertrouwen in de CEO's, maar niet in Vandenhaute. "We hebben de voorbije weken al samengezeten met Vandenhaute en hem vervolgens op leugens betrapt, onder meer over het ontslag van Vincent Kompany en de aanstelling van Felice Mazzu. Nu blijkt dat hij opnieuw liegt en zich nog steeds moeit met het dagelijkse bestuur is voor ons de maat vol. Vandenhaute moet een stap terugzetten.”