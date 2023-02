Wat een beslissing: kapitein van Leipzig zet stamceldonatie boven Duitse topper: "Ik krijg de kans om een mensenleven te redden"

Leipzig-kapitein Willi Orban laat de Duitse topper tegen FC Union Berlin aan zich voorbij gaan. De 30-jarige verdediger stond immers al een hele tijd geregistreerd als stamceldonor en kreeg nu een oproep.

Orbán staat al sinds 2017 ingeschreven als donor en heeft nu een match gekregen. Sinds zaterdag krijgt de Hongaarse verdediger al injecties. Woensdag zal de donatie plaatsvinden in Dresden. Normaal haalt hij de topper niet, want het duurt even om te herstellen, maar dat deerde hem niet.

"Ik krijg de kans om een mensenleven te redden zonder dat het mij veel moeite kost, ik ken geen twijfel. Ik hoop dat mijn donatie de patiënt kan helpen om volledig te genezen. Natuurlijk is het mogelijk dat ik de wedstrijd tegen Union mis, maar dat is nu even van secundair belang', zegt hij in gesprek met Bild. "Het is heel simpel en ik voel me heel goed begeleid. Mijn voorbeeld laat zien dat het absoluut zin heeft om je in te schrijven."