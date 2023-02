Is er ook in België een bom op komst? 'Deze twee G5-clubs en zes andere eersteklassers riskeren puntenaftrek voor financieel wanbeleid'

Manchester City riskeert momenteel strenge straffen voor het niet naleven van de financiële regelgeving, maar ook in België kleurt de boekhouding donkerrood voor een pak clubs. En ook binnen de eigen landsgrenzen dreigt puntenaftrek.

De Standaard dropt het bommetje. Volgens het dagblad dreigt puntenaftrek - of een andere sanctie - voor maar liefst acht Belgische eersteklassers. Union SG, KV Oostende, Zulte Waregem, KAA Gent, KV Mechelen, KVC Westerlo, OH Leuven en Standard zitten met een negatief eigen vermogen.

Volgens de Belgische reglementen riskeren bovengenoemde clubs sancties. Een puntenaftrek behoort tot de mogelijkheden, maar lijkt onwaarschijnlijk. Al zullen ze wellicht wel op vingers worden getikt door de Licentiecommissie en voorwaarden opgelegd krijgen om hun vermogen op te krikken.

En wat met RSCA?

Opvallend: RSC Anderlecht - dezer dagen quasi altijd in één zin genoemd met een schuldenberg of andere financiële miserie - behoort niet tot het kransje overtreders. Het eigen vermogen van de Belgische recordkampioen is sinds de laatste kapitaalverhoging immers niet langer negatief.