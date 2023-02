Al 100 matchen voor STVV en het zullen er wellicht nog veel meer worden: "Ik maak geen schijn van kans op een transfer"

De doelman zal niet gauw vertrekken.

Daniel Schmidt (31) speelt al 3,5 jaar bij STVV. In juli 2019 kwam hij over van het Japanse Vegalta Sendai. Afgelopen weekend, tegen KV Kortrijk, rondde hij de kaap van de 100 matchen bij de Belgische club.

Schmidt hield tegen KV Kortrijk ook de nul, voor de 32ste keer al. Toch moeten ze bij STVV niet gauw vrezen dat de doelman zal vertrekken. "Geen enkele club is geïnteresseerd in mij, ik maak geen schijn van kans op een transfer", zei Schmidt in het verleden bij Het Belang van Limburg.

"Dat is vandaag nog altijd zo", bevestigt de Japanse international. "Misschien speel ik dus ooit wel mijn 200ste wedstrijd voor STVV, wie weet. Om één of andere reden zijn Japanse doelmannen niet populair in Europa. Vraag me niet waarom."