Nieuwe bondscoach Tedesco spreekt niet onmiddellijk over verjonging: "Het gaat niet over ouderdom, maar over kwaliteit! De besten zullen spelen!"

Domenico Tedesco heeft zichzelf voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De komende weken zal hij zich vooral bezighouden met gesprekken met de potentiële internationals. "De Bruyne niet gelukkig? Het is belangrijk om daarover met hem te spreken", aldus de Duitser.

Meneer Tedesco, hoe bent u bij de Belgische bond terechtgekomen?

"Ik was bij de tandarts toen ik een bericht kreeg dat Roberto Martinez ging vertrekken. Ik maakte daar een screenshot van en stuurde het naar mijn manager met de vraag: 'Wat moet ik doen om die job te krijgen?' Hij zei dat het moeilijk ging worden aangezien ik enkel nog maar clubteams coachte, maar hier zit ik nu. (lacht)"

Daarover: u hebt inderdaad enkel nog maar clubs getraind. Gaat u het dagelijkse veldwerk niet missen?

"Dat is een vraag die ik mezelf ook gesteld heb toen ik hier gesprekken kwam voeren. Maar het maakt niet uit of ik op het veld sta of niet, als ik maar 24 op 24 met voetbal kan bezig zijn."

Op uw 37ste bent u de jongste bondscoach van de wereld. Hoe voelt dat?

"Kijk, eigenlijk wou ik heel graag voetballer worden, maar op een bepaalde leeftijd moet je beslissingen nemen. School en de universiteit gaven ook wat meer zekerheid. Ik was echter jong al trainer bij de jeugd van Stuttgart en alles ging zijn weg. In 2017 kreeg ik mijn kans bij Erzgebirge Aue dat laatste stond en er waren nog elf wedstrijden te spelen. Mijn manager zei om het niet te doen, want dan zou ik mijn carrière beginnen met een degradatie en zou het over zijn voor het goed en wel begon. Maar zoals gewoonlijk luisterde ik niet en we hebben het gered. En toen kwam Schalke."

Wat is uw eerste prioriteit nu?

"De laatste weken bekeek ik de matchen in de Jupiler Pro League en ik zag veel jonge talenten. Er is moed in dit land om jonge gasten vroeg te brengen. Dat is heel interessant. Er is veel werk om al die talenten te leren kennen."

En de oudere spelers die er al jaren rondlopen? Een Kevin De Bruyne was bijvoorbeeld niet blij tijdens het WK.

"Je moet met hem gaan praten, dat is cruciaal. We zullen de komende maanden gebruiken om te zien hoe we de spelers kunnen motiveren. Dat is het belangrijkste. Maar wat ik ga veranderen... Kijk, alles wat ik nu zeg is automatisch negatief voor de ex-coach en dat is niet mijn stijl. Er is kwaliteit in de ploeg. Tegen Kroatië waren er genoeg kansen om te winnen. Maar je moet met de spelers spreken om te begrijpen welke problemen ze hadden de laatste maanden. Als je dat begrijpt, kan je vooruit kijken. We hebben al enkele ideeën in ons hoofd."

Gaat u ook met Eden Hazard spreken? Om hem mogelijk te overtuigen terug te keren?

"Als een speler afscheid neemt, heeft hij zijn redenen. Ik moet nu eerst het team en de staf leren kennen."

Er was al veel te doen over de ouderdom van onze nationale ploeg. U bracht bij uw clubs vooral verjonging.

"Dat was ook een item toen we de eerste keer met elkaar spraken. Ik was eerlijk daarbij: er is geen jong en oud voor mij, enkel de juiste kwaliteit. Ik ben gewend om met jonge spelers te werken, maar er is ook niet veel tijd voor experimenten. We moeten de juiste Belgische ploeg op het veld zetten. Dat kan gemiddeld 24 jaar oud zijn of 31. De beste spelers zullen spelen. De vraag over ouderdom is niet relevant."

Brengt u uw eigen staf mee?

"Normaal wel, maar ik kan daar nog niet veel over zeggen, want ze zijn nog in onderhandeling met hun respectievelijke clubs."

U speelt normaal met drie achteraan. Is dat ook hier het plan?

"Dat weet ik nog niet. Dat hangt af van de spelers die we hebben."

U staat ook bekend als laptoptrainer, wat denkt u daarvan?

"(lacht) Dat was vooral in Duitsland een groot item. Mehmet Scholl gebruikte het als eerste. Ik heb een computer ja, maar ik neem hem niet mee naar bed. Dat is niet het belangrijkste in het voetbal. Het belangrijkste is om een connectie met de mensen waarmee je werkt te hebben."