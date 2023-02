UPDATE: Het was lang wachten, maar de nieuwe bondscoach is gekozen

Frank Vercauteren is ondertussen in het land om technisch directeur te worden van de Rode Duivels. Enkel wat papierwerk staat een officiële voorstelling nog in de weg. En er is nog meer goed nieuws.

UPDATE: Het is dan eindelijk zover. Tedesco is nu officieel de nieuwe oefenmeester van de Belgian Red Devils. Hij volgt Roberto Martinez op. Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023 Frank Vercauteren is dus in het land, maar ondertussen was potentieel bondscoach Tedesco dat nog steeds niet. De besprekingen met ex-club Leipzig - waar hij eigenlijk nog vijf maanden onder contract ligt - sleepten lang aan.