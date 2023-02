Brys op zoek naar juiste balans: "Tussen goed voetballen en strijd leveren"

OH Leuven ontvangt op vrijdag 10 februari om 20 uur Cercle Brugge in het King Power at Den Dreef Stadion. Coach Marc Brys kijkt vooruit naar de wedstrijd tegen de Vereniging.

Het was een moeilijke week voor coach Brys na het overlijden van zijn moeder. “Het is een beetje onwezenlijk om je moeder te verliezen. Het is niet makkelijk, maar ik heb heel veel steun gehad van de spelersgroep, de staf en de hele club. Dat doet me deugd. Ook de supportersavond heeft me goed gedaan. Het was een enorm constructieve en respectvolle avond. De supporters hebben het recht om te kunnen zeggen wat ze denken, want ze staan er telkens voor hun ploeg. En ik heb veel dingen gehoord die ik kan meenemen naar de toekomst,” aldus Marc Brys.

De coach hoopt tegen Cercle Brugge te bevestigen wat ze hebben besproken op de vergadering. “We hebben gehoord wat de supporters van ons verwachten en we hebben de boodschap zeker begrepen. We spelen tegen een rechtstreekse concurrent en we moeten proberen om zo snel mogelijk opnieuw aan te sluiten met een overwinning. Maar we mogen niet gestresseerd beginnen voetballen. We moeten de juiste balans vinden tussen goed voetballen en strijd leveren. En dat zal zeker nodig zijn tegen ploeg-in-vorm Cercle Brugge,” besluit de Leuvense oefenmeester.

Mathieu Maertens is nog steeds geblesseerd tegen Cercle Brugge. Hamza Mendyl keert terug uit schorsing en is er opnieuw bij.