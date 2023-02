🎥 Cristiano Ronaldo is nu helemaal vertrokken en brengt ploeg met liefst vier goals weer aan kop in Saoedi-Arabië

Cristiano Ronaldo heeft de smaak te pakken. Met vier goals in één duel heeft hij zich in Saoedi-Arabië helemaal gelanceerd.

Tot dusver was het misschien nog niet helemaal wat ze er bij Al-Nassr van verwacht hadden, maar Ronaldo heeft op bezoek bij Al-Wehda wel een ferm visitekaartje afgegeven. Voor zover dat nog nodig moest zijn. Na twintig minuten geraakte de Portugees los van de thuisverdediging, waarna een overhoeks schot volgde voor de 0-1. Met de rust in zicht dook CR7 opnieuw met net dat beetje ruimte de zestien in en dat was genoeg.

Er werd in deze wedstrijd ook een strafschop gefloten in het voordeel van Al-Nassr. Uiteraard nam Ronaldo zijn verantwoordelijkheid: de vedette deed dat door de elfmeter links onderaan binnen te schieten. Het orgelpunt moest dan nog komen: een tegenaanval waarbij Ronaldo in de diepte gestuurd werd en hij in twee tijden de doelman kon verschalken.

Vier belangrijke doelpunten waren het alvast, want zo brengt Ronaldo Al-Nassr weer aan de leiding in de Saoedi-Arabische competitie. Het heeft nu 37 punten. Al Shabab heeft wel al evenveel punten verzameld, maar heeft een minder goed doelpuntensaldo en speelde ook al een wedstrijd meer.