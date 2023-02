Lof voor Mbaye Leye: "Hij is één van de weinige trainers die dat kan"

Zulte Waregem lijkt na de winterstop een heel andere ploeg, al moet het daar ook zijn transfers voor danken.

Met Brüls en Vormer haalde Essevee twee heel belangrijke pionnen binnen en zorgden mee voor de kentering bij de club. Toch is de weg nog heel lang en zal trainer Mbaye Leye nog wat oplossingen uit zijn hoed moeten toveren.

“Hij zegt zelf dat hij het niveau heeft voor de Champions League”, vertelt Wim De Coninck op kw.be. “En hij is ervan overtuigd dat ze zich gaan redden. Mbaye is een van de weinige trainers die met wissels chaos kan veroorzaken bij de tegenstanders. Hij wisselt ook met zijn systeem en ziet heel goed wat er nog kan én moet gebeuren.”

“Ik denk niet dat hij veel overleg pleegt met T2 Asselman. Hij beslist. Leye is ook de enige coach bij de laatste tien clubs in de rangschikking die is mogen blijven. Alleen daarom hoop je dat Zulte Waregem kan overleven. Dan wordt er bewezen dat een coach ontslaan niet zaligmakend is en dat het niet alleen aan die man ligt.”