🎥 Vandevoordt laat zich uit over transfer naar Leipzig: "Ik concentreer me op Genk, misschien ook volgend seizoen"

De toekomst van Racing Genk-doelman Maarten Vandevoordt ligt bij RB Leipzig. Het hangt er nu vanaf wanneer hij juist de stap zet naar de Duitse ploeg.

In de derde aflvering van Dé Bank op het YouTube-kanaal van RC Genk komen Mark McKenzie en Maarten Vandevoordt aan het woord. De 20-jarige Vandevoordt heeft het ook over zijn toekomst en over het akkoord dat hij met Leipzig gesloten heeft.

Plan uitgestippeld

"Leipzig is een topploeg in Duitsland en heeft een uitstekend plan voor mij uitgestippeld", doet het Genkse sluitstuk het verhaal achter zijn transfer. "Ik kan een beetje langer spelen in Genk om wedstrijden te spelen en ervaring op te doen."

In principe verkast Vandevoordt in 2024 naar Leipzig, al kan het ook zijn dat dit aan het einde van het seizoen 2022-2023 al gebeurt. Hierover is nog geen finale beslissing genomen. "Soms voel je gewoon dat het juist zit met een club. Ik concentreer me nu op Genk tot het einde van het seizoen, misschien ook nog in het volgende seizoen."