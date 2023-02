Volgens Defour geen zespuntenmatch waarin KVM kapitein mist: "Geen intentie bij Schoofs om in beroep te gaan"

KVM staat voor een belangrijke match, maar geen zespuntenmatch, stelt Steven Defour. Rob Schoofs moet alvast passen voor de verplaatsing naar de Kehrweg.

"Ik trek niet naar Eupen met het gevoel dat dit een zespuntenmatch is", zegt Steven Defour over de confrontatie met een rechtstreeks concurrent. "We zullen moeten blijven strijden tot het einde, zolang de verschillen met de concurrenten ongeveer hetzelfde blijven. Ik wil evengoed volgende week winnen van Genk."

In de laatste bekerronden heeft KV Mechelen bewezen dat het buitenshuis kan winnen, terwijl dat in de competitie al héél lang geleden is. "Over onze uitreputatie is al genoeg gezegd en geschreven. Daar hebben we het in de kleedkamer niet meer over gehad."

De geschorste Schoofs zal van aan de zijlijn moeten toekijken na zijn uitsluiting tegen Charleroi. Er werd ook niet in beroep gegaan tegen zijn straf van drie schorsingsdagen. "Rob is geen agressieve speler, maar de rode kaart was wel terecht. Rob had zelf niet de intentie om in beroep te gaan en dus vond de club dat ook niet opportuun." Voorts is Vanlerberghe geblesseerd en Walsh twijfelachtig.