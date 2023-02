Club NXT, SK Lierse en RSCA Futures slagen in hun opzet

Drie partijen op zaterdagavond in de Challenger Pro League en er stond nog veel op het spel.

Lommel - Lierse

De bezoekers kenden weinig moeite met Lommel want na 19 minuten stond de eindstand al op het bord. Toon Ramaekers opende de score na amper één minuut en Thibaut Van Acker zette de eindstand op het bord.

Lierse plaatst zich voor voor de promotierondes en Lommel moet proberen een plek te behouden in de Challenger Pro League.

SL16 - Club NXT

De partij eindigde zoals het was begonnen met een brilscore. Voor Club NXT was dit meer dan genoeg. Zeker ook omdat ze wisten dan Lommel al snel op achterstand was gekomen. SL16 zal moeten strijden om in de Challenger Pro League te blijven.

SK Deinze - RSCA Futures

Dit was de meest spectaculaire wedstrijd in de Challenger Pro League op zaterdagavond. Kenneth Schuermans zette de thuisploeg op voorsprong. Vlak na rust bracht Almenara de thuisploeg aan het wankelen door met rood van het veld te worden gestuurd.

Dit was het moment voor RSCA Futures om toe te slaan. Eerst Nils De Wilde en nadien Lucas Stassis brachten de bezoekers op voorsprong. Via Jur Schryvers knokte SK Deinze nog terug, maar Nilson Angulo kon het winnende doelpunt maken voor RSCA Futures.

De Brusselaars plaatsen zich op de valreep voor de promotiewedstrijden terwijl SK Deinze nipt naast te prijzen grijpt en zal moeten strijden om in de Challenger Pro League te blijven.