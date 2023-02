Kostas Laifis sluit een vertrek deze zomer niet uit: "Ik heb nog steeds de droom om naar een grote competitie te gaan"

De Cypriotische international, aan de oevers van de Maas sinds de zomer van 2016, zou de Rouches tijdens de volgende zomerse transferperiode kunnen verlaten.

De verdediging van Standard wordt week in week uit sterker en sterker. "Dat was ons doel en onze tegenstanders krijgen weinig kansen. We zijn van begin tot eind gefocust en dat loont. De top 4? Daar geloven we nog steeds in omdat we een goede wedstrijd spelen en omdat de mentaliteit goed is binnen de groep." De vierde plaats is heel dichtbij, maar we moeten constant zijn en doorgaan", aldus de centrale verdediger.

De nieuwe eigenaren van de club bereiden zich voor op de toekomst en leunen zwaar op de jeugd. Noë Dussenne verlaat de Rouches aan het einde van het seizoen. "Er is een nieuw management en het is normaal dat ze overwegen om volgend seizoen een nieuw team neer te zetten. Sommige spelers blijven en anderen vertrekken. Mijn toekomst? We hebben het er nog niet over gehad. Een mogelijke verlenging. We zullen het hebben over dat op het einde van deze oefening en we zullen zien wat het beste is voor Standard en voor mij", legt de speler uit die onder contract staat tot 2024.

"Ik ben al zeven jaar bij Standard"

Na de soap met Amallah en Raskin laten 777 Partners een speler niet langer zijn laatste contractjaar ingaan. Het wordt een verkoop of een verlenging. "Als het voor mij de beste tijd is om te vertrekken? Als er een nieuwe uitdaging voor me komt en me gelukkig maakt, waarom niet?! Spijt dat ik een of zelfs twee jaar geleden niet ben vertrokken? Helemaal niet, ook al dacht ik er afgelopen zomer aan om te vertrekken na het rampzalige seizoen, het slechtste uit mijn spelerscarrière. Ik ben sterk gebleven en heb veel plezier gehad op het veld sinds de komst van de nieuwe staf. Daarna is het zeven jaar geleden dat ik bij Standard ben en "Ik ben hier gelukkig. Het is de club van mijn leven en ik word beschouwd als een belangrijke speler, maar ik heb nog steeds de droom om naar een grote competitie te gaan".