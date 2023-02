Jong Genk heeft aan één doelpunt genoeg om rode lantaarn in Challenger Pro League dieper in de put te duwen

Jong Genk won in tegenstelling tot de hoofdmacht wél dit weekend. Voor de rode lantaarn in de Challenger Pro League betekent dit opnieuw een nederlaag die pijn doet.

Hekkensluiter Virton begon aan deze partij met 14 punten, Jong Genk had er slechts 2 meer. Een unieke kans dus voor Virton om thuis een belangrijke driepunter te realiseren. Het draaide echter heel anders uit. Na het lijden van een nipte nederlaag zit Virton nu nog dieper in de put.

Debuut in mineur voor Jeunechamps

De trainerswissel heeft dus nog niet voor het verhoopte resultaat gezorgd. Bracconi had plaats moeten maken voor Jeunechamps, het was de eerste competitiematch onder de leiding van laatstgenoemde. Jeunechamps moest echter ook vaststellen hoe het overwicht voor de Genkenaren was.

Veel ballen tussen de palen hoefden er niet genoteerd worden. Bij de rust was het ook nog altijd 0-0. In minuut 57 deed Victory Beniangba de netten dan toch eens trillen. Hij had zijn naam in dit geval niet gestolen, want zijn doelpunt leverde Jong Genk meteen de overwinning op.