Alle hens aan dek voor PSG in aanloop naar clash met Bayern: ineens trainen Mbappé én Messi weer mee

Krijgen we alle PSG-sterren dan toch te zien in de clash met Bayern? Mbappé én Messi hebben zich weer op training gemeld.

Een kort deel van de training van PSG werd gelivestreamd en tijdens deze warming-up kon ook ene Lionel Messi gespot worden. De Argentijn liep een hamstringblessure op in de bekermatch bij Marseille, maar nadien werd wel aangekondigd dat hij op maandag de training opnieuw zou hervatten. Zo geschiedde dus ook en wellicht zal de WK-smaakmaker dinsdagavond wel inzetbaar zijn tegen Bayern München.

Mbappé sneller terug dan verwacht

Een veel grotere verrassing is dat ook Kylian Mbappé heeft meegedaan aan de training. De Fransman geraakte op 1 februari geblesseerd aan zijn linkerdijbeen. Een onbeschikbaarheid drie weken was toen de inschatting van zijn blessure. Maar kijk, Mbappé is vroeger dan verwacht teruggekeerd op het trainingsveld. Afwachten maar of dat al volstaat voor speelminuten in de finale avant la lettre in de Champions League.

Dat het alle hens aan dek is bij PSG, is wel duidelijk. Na de uitschakeling in de beker bij Marseille en een nederlaag in de competitie bij Monaco (zonder Messi en Mbappé) dient er nu gepresteerd te worden tegen de Duitse kampioen. De achtste finales mogen op het kampioenenbal immers niet het eindstation worden van het ambitieuze PSG.