'Niet alleen Van Crombrugge en Trebel, maar ook deze grootverdiener lijkt te mogen vertrekken bij Anderlecht'

Jesper Fredberg hield afgelopen mercato de vinger op de knip bij RSC Anderlecht. Aan uitgaande zijde slaagde de CEO Sports erin om enkele overbodige spelers te lozen. Maar de besparingsronde is nog niet voorbij.

Hendrik Van Crombrugge moet deze zomer andere oorden opzoeken, terwijl het contract van Adrien Trebel niet verlengd zal worden. De gesprekken met Lior Refaelov zijn nog lopende, maar de Israëliër moet serieus inleveren als hij wil blijven.

Op die manier zal de loonlast van paars-wit wederom gevoelig krimpen. Maar er lopen nog twee grootverdieners rond op Neerpede. Jan Vertonghen lijkt zich geen zorgen te moeten maken. De Rode Duivel zorgt voor een sportieve meerwaarde en zal dat ook volgend seizoen moeten doen.

De kaarten liggen anders voor Amadou Diawara. De 25-jarige Guineeër kwam met de nodige adelbrieven aan in Brussel en dat vertaalt zich ook in zijn loonstrookje. De middenvelder slaagde er de voorbije tijd niet in om te overtuigen. Of tenminste: om de prestaties op de mat te leggen die zijn loonstrookje verantwoorden.

Inzetten op jeugd

La Dernière Heure weet dat zijn toekomst dan ook een topic is in de bestuurskamer. Brian Riemer is niet overtuigd van zijn kunnen en liet al aan Jesper Fredberg weten dat hij vooral wil inzetten op talenten zoals Marco Kana op die positie.