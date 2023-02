Birger Verstraete erg kritisch na nederlaag in Eupen: "Dit is kinderlijk", "Kunnen niet blijven pamperen" en "Beschamend"

KV Mechelen verloor op erg knullige wijze met 2-1 op bezoek bij KAS Eupen. En daar waren ook de spelers niet over te spreken.

Birger Verstraete opende snel de score, maar zag zijn team het in de slotfase alsnog weggeven richting een 2-1 verlies.

"De laatste tien minuten hebben we als kinderen gespeeld. We kunnen niet blijven pamperen", aldus Birger Verstraete na de 2-1 nederlaag.

Beschamend

"Dit is beschamend, zeker richting de supporters en zeker voor de mensen in het bezoekersvak. En dan scoort de kleinste nog op een stilstaande fase."

"Het is kinderlijk hoe we speelden. Je hebt zo lang oog op de drie punten en dan is het frustrerend dat je zonder punten naar huis moet."