🎥 Oogkasbreuk en veel vragen bij verdediger Patro Eisden: "Nooit verwacht dat hij me zo'n klap zou geven"

Yassin Gueroui, voetballer van Patro Eisden Maasmechelen, maakte afgelopen weekend kennis met de elleboog van Benjamin Lambot, verdediger bij Club Luik. En uit de beelden blijkt dat er van een ongeluk geen sprake was.

Gueroui hield er een gebroken oogkas aan over en gaat klacht neerleggen bij de politie. "Ja, dat is nog niet gebeurd. Dinsdag ga ik, samen met de club, nog wat informatie inwinnen om te bekijken wat dit teweeg kan brengen. Dat dit op een voetbalveld gebeurde en de ref het niet in zijn verslag had opgenomen, maakt het natuurlijk niet gemakkelijker", vertelt hij in HBvL.

Het incident met Lambot ontwikkelde zich tijdens de match. "Er waren voordien al wat irritaties. Hij beschuldigde mij ervan dat zijn lip bloedde. Dat zou dan moeten gebeurd zijn in wat trek- en duwwerk bij een hoekschop, want dan ging hij altijd voor de doelman staan en Belin vroeg mij hem daar weg te houden."

"Ik weet er in elk geval niets van en als het zo zou zijn, deed ik het niet met opzet. Hij bleef me constant bestoken en zeggen dat hij me zou 'terugpakken' waarbij op een gegeven moment de ref ons beiden apart riep. Bij die fatale fase had ik in elk geval nooit verwacht dat hij me zo'n klap zou geven. Maar de beelden zijn, net als de intentie van de Luikenaar, duidelijk. Dit was me bewust opwachten om me dan die elleboogstoot uit te delen."