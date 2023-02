Benfica slijpt de messen voor Champions League-duel tegen Brugge: "Zullen op ons best moeten zijn"

Woensdag ontvangt Club Brugge het Portugese Benfica in de knock-out fase van de Champions League. Geen makkelijke opgave, maar ook bij de Portugese competitieleider zijn ze op hun hoede.

Sinds 30 oktober 2022 heeft Club Brugge nog maar één keer gewonnen in de competitie, op het veld van Zulte Waregem. De voorbije 8 duels werd er 6x gelijk gespeeld, 1x verloren en 1x gewonnen. Maar daar wil Benfica-coach Roger Schmidt geen conclusies uit trekken.

"Ze staan terecht bij laatste 16"

"Dat is niet belangrijk. Morgen is het Champions League, een andere competitie. Ik verwacht een sterk en gemotiveerd Club Brugge. Ze staan meer dan terecht bij de laatste zestien", klinkt het.

Ook middenvelder Joao Mario denkt dat het niet eenvoudig zal worden op Jan Breydel: "We zullen op ons best moeten zijn om te winnen. In de achtste finale van de Champions League tref je een sterke tegenstander", vertelde de Portugees op de persconferentie daags voor de wedstrijd.