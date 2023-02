Preud'homme vraagt respijt voor Club-coach Parker: "Hij tracht dat op te lossen, dat is niet zo simpel"

Club Brugge neemt het woensdag op tegen de Portugese topclub Benfica. Twee ex-ploegen van Michel Preud'homme tegen elkaar. Hij ziet dat blauw-zwart op zoek is naar defensieve stabiliteit.

Parker heeft niet voor de grote ommekeer gezorgd bij Club Brugge, maar volgens Preud'homme is dat normaal. “Je moet Parker tijd geven tot minstens het einde van het seizoen”, zegt hij bij Proximus Pickx+ sports. “Hij is op zoek naar defensieve stabiliteit, een element dat doorheen de jaren wat minder geworden was."

"Onder Clement en Schreuder gaf Club bij momenten ook al veel kansen weg. Wat in Europa goed was - gestructureerd voetbal in blok -, volgde niet in de eigen competitie. Club won wel omdat ze offensief zo sterk waren, maar je zou toch in de twee domeinen goed moeten scoren. Parker tracht dat nu op te lossen, dat is niet zo simpel."