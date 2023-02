Thibo Somers leeft met een Cercle in vorm toe naar derby tegen Club: "Drie punten pakken en ploeg van't stad worden"

Bij Club focussen ze eerst op Benfica, maar bij Cercle leven ze al volop toe naar de derby die komende zondagmiddag op het programma staat.

"Voor mezelf is dat een heel unieke match", blikt Thibo Somers vooruit naar het treffen met de buren van blauw-zwart. "Voor mij is het al 15 jaar een derby op leven en dood. Ook binnen de familie is dat wel een gespreksonderwerp. Heel belangrijk dus."

Cercle kan toeleven naar de stadsderby met een reeks van vijf opeenvolgende matchen zonder nederlaag. Dat komt ook niet elke keer voor en het is tevens te merken in de commentaren van Somers. Cercle Brugge speelt zondag niet voor een gelijkspel. "Ik hoop op drie punten en dat we de ploeg van't stad kunnen worden. Ik denk dat we die ambitie moeten hebben."

Zoals tegen Gent, Standard en Union

Er is de voorbije weken dus vertrouwen getankt door de Vereniging. "In de afgelopen matchen hebben we laten zien dat we het iedereen moeilijk kunnen maken. We hebben het Gent, Standard en Union moeilijk gemaakt: dat zijn allemaal ploegen uit de top zes. Waarom dan Club niet? Gewoon zorgen dat we winnen en dan komen we ook dichter bij hen in de stand."

Bij Club zal het een match zijn na een Europees duel, want woensdag komt Benfica naar Jan Breydel. "Ze hebben genoeg tijd om te recupereren. Als je Champions League kunt spelen, haal je daar ook wel energie uit. Ik denk niet dat dat op vlak van frisheid een verschil gaat maken."

Besef aanwezig bij iedereen

Bij Cercle is het dan weer mooi meegenomen dat gerekend kan worden op jongens als Somers, die de ploegmaats het belang van het duel kan inpeperen. "Dat denk ik wel, maar ook de spelers die nieuw zijn van dit seizoen weten dat Club een grote ploeg is. Ze zien hen ook spelen in de Champions League. Ik denk wel dat iedereen dit als een belangrijke match ziet."