Anderlecht haalde onder de radar al verrassende versterking voor volgend seizoen, op voorspraak van Brian Riemer

Het gaat snel voor Henrik Bellman bij Anderlecht. In januari waren er nog veel die zich afvroegen wat de Zweed eigenlijk bij de RSCA Futures kwam doen. Nu zijn we midden februari en zit hij in de Conference League-selectie van Brian Riemer.

Er waren zelfs journalisten die zich afvroegen waarom Anderlecht een 23-jarige winger ging halen om de RSCA Futures te versterken. Volgend seizoen kan hij daar zelfs niet meer spelen of ze moeten van hem de enige uitzondering op de regel maken. Maar daar hebben ze al David Hubert voor lopen.

Er zat echter een ander plan achter. Jesper Fredberg, die in december al officieus aan het werk was bij Anderlecht, kende Bellman en zag in hem een opportuniteit. Brian Riemer gaf zijn fiat, aangezien hij de speler ook kende. Aangezien de A-ploeg in de loop van het seizoen de beloften al geplunderd had, hadden die directe versterking nodig om bij de eerste zes te geraken. Bellman speelde op dat moment bij de A-ploeg van Östersund, maar had zijn zinnen gezet op een verhuis naar een sterkere competitie. "Deze kans kon ik niet laten liggen", zei hij daar toen over.

Anderlecht nam daarbij nul risico. Ze gaven hem een contract voor een half jaar, maar met een optie van twee bijkomende jaren. Als zou blijken dat de winger/middenvelder een meerwaarde zou zijn, hadden ze hem al beet voor volgend seizoen. En zo gebeurde ook. Er is bij paars-wit weinig twijfel dat ze de optie zullen lichten.

Durft trappen

Brian Riemer, die de beloften van dichtbij volgt of door assistent Robin Veldman laat opvolgen, is onder de indruk van de trainingsarbeid van Bellman. Evenals van zijn fysieke parameters, wat voor Riemer toch belangrijk is in de manier waarop hij wil spelen. Hij beloonde Bellman - mede door de blessure van Amuzu - met een oproep voor de Conference League-match tegen Ludogorets.

Bellman heeft een actie en een heel goed schot, zoals hij al bewees met zijn twee doelpunten bij de Futures. Hij heeft geen schrik om van ver uit te halen. En daar hamert Riemer toch op. U hoeft er dus niet over te twijfelen dat Anderlecht een versterking voor volgend seizoen al binnenhaalde, gratis dan nog wel. Afwachten hoe hij zich ontwikkelt, maar dat lijkt toch al sterk werk van het Deens duo.