Club-coryfeeën geloven in stunt: "1-0 en Yaremchuk die scoort, dat zou toch het mooiste verhaal zijn?"

Ook voor een resem Club-coryfeeën is uit uitkijken of er een nieuwe stunt in zit in de Champions League, wanneer blauw-zwart vanavond Benfica in de ogen kijkt.

U kon hier eerder al lezen hoe Jan Ceulemans vooruitblikt in Het Nieuwsblad. Nog negen andere Club-coryfeeën komen in de krant aan het woord. Zo geeft Vital Borkelmans Club een goede kans om op zijn minst de heenmatch winnend af te sluiten. Georges Leekens vindt Club geen mindere ploeg dan Benfica. Julien Cools vindt het jammer dat Hoefkens er niet meer bij is, aangezien hij de coach is die blauw-zwart hier bracht. In de meeste commentaren kan dus afgeleid worden: het geloof in een stunt is er. Zo ook bij Hugo Broos, die benadrukt dat Benfica Man City niet is. Danny Verlinden kijkt - hoe kan het ook anders - naar de man tussen de palen. Komt Mignolet nog eens met een glansprestatie? Henk Houwaert rekent op een ouderwetse Europese avond en Timmy Simons vindt het al schitterend dat Club zich met een ploeg als Benfica kan meten. Ook Trond Sollied supportert mee en uiteraard hoopt ook Franky Van der Elst op een goede afloop voor de Belgische landskampioen. "Sowieso zal iedereen op de toppen van z’n tenen lopen", voorspelt de ex-speler van Club Brugge. "Het wordt moeilijk om tegen Benfica de rug te rechten, maar stel je voor: 1-0 en Yaremchuk die scoort tegen zijn ex-club. Dat zou toch het mooiste verhaal zijn?"





