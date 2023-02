Dante Vanzeir vanuit de States: "Niet naar MLS om uit te bollen"

Dante Vanzeir maakte met de transfer van Union SG naar New York RB een gewaagde keuze.

De overstap is voor Vanzeir de logica zelve. “Het verhaal van Red Bull is er eentje dat me op het lijf geschreven is. De ploeg speelt naar mijn kwaliteiten, heeft ambitie en uitstraling. Bovendien speelde het mee dat ik met mijn knieën niet de langste carrière zal hebben”, vertelt hij bij Sporza.

Normaal dient de MLS als een soort van rusthuis voor Europese voetballers. “De MLS is een snelgroeiende competitie en dat maakt het ook voor jongere spelers aantrekkelijker. Ik wil laten zien dat je het als jongere kan maken en dat je daar niet enkel naartoe gaat om uit te bollen."

Ook de Rode Duivels blijft zijn ambitie. “Het is niet omdat je in Amerika voetbalt, dat je van de aardbol verdwijnt. Als ik mijn niveau kan halen en goede statistieken kan voorleggen, maak ik zeker een kans op een selectie. Zeker nu er meer jongeren uit de MLS een transfer versieren naar Europa.”