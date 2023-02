Er is geen onderschatting bij Hein Vanhaezebrouck: "Het is een sterk team"

In de tussenronde van de Conference League moet AA Gent de verre verplaatsing maken naar Qarabag. Van onderschatting is er alvast geen sprake.

“Ik zag heel wat matchen van Qarabag en het is een sterk team”, zegt Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie de dag voor de belangrijke wedstrijd in de Conference League. “Ze zaten niet toevallig bijna in de Champions League, want ze legden een sterke kwalificatiefase af. Belgische teams moeten eens naar hun duels kijken en leren hoe je zo’n kwalificatieduels afwerkt. Als je de kampioenen van Polen, Zwitserland en Hongarije uitschakelt en enkel verliest van de Tsjechische kampioen, dat zegt genoeg.”

Vanhaezebrouck zag hun wedstrijden in de Europa League en was onder de indruk: “Toen presteerden ze ook sterk in een poule met Nantes, Olympiakos en Freiburg. Ze hebben toen echt wel bevestigd. Tegen Freiburg domineerden ze zelfs 90 minuten, waarvan een half uur met een man minder. Uiteindelijk slikten ze een goal na strafschop. Ze hebben ongetwijfeld een sterke staf. Ze spelen heel herkenbaar voetbal. De invloed van de coach is duidelijk.”