Jan Ceulemans over Club Brugge in Champions League: "Dat moeten ze vergeten"

Vanavond speelt Club Brugge de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen Benfica.

Met een gerust hart leven ze in Brugge zeker niet naar deze wedstrijd toe. “Er zijn veel onzekerheden, hè. Het spel is niet altijd goed, ze maken weinig of geen goals… Enfin: ze missen de echte vorm. Dat kruipt in de hoofden, maar dat moeten ze vergeten”, zegt Jan Ceulemans in Het Nieuwsblad.

Mogelijkheden zijn er alvast volgens de Clublegende. “Tegen Benfica hebben ze niks te verliezen. En ik zou niet zeggen dat ze kansloos zijn, want nu kan het misschien de andere kant opgaan. Ze kunnen de kat uit de boom kijken en speculeren op de counter.”

Ceulemans maakt een opvallende vergelijking naar vorig weekend in de Jupiler Pro League. “Kijk naar Antwerp: het deed niet mee in Genk, maar ging er toch winnen. En in de Champions League kan er veel. Maar dan moet Vanaken wel weer zijn niveau halen. Dat hij minder is, zie je toch aan het spel van Club.”