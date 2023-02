Jan Vertonghen heeft er alle vertrouwen dat zijn ex-ploeg gaat winnen: "Ik twijfel er niet aan dat Benfica een betere ploeg is"

Jan Vertonghen van Anderlecht moet zelf deze week Europees aan de slag. Tegenover de Portugese media liet hij zijn licht schijnen over het treffen tussen Club Brugge en Benfica. Twee clubs die hij goed kent.

Vertonghen sprak met het Portugese Maisfutebol over het treffen tussen Club Brugge en Benfica. “De laatste twee maanden doen ze het niet heel goed in de competitie, maar ze hebben veel spelers met kwaliteiten. Volgens mij zijn ze de ploeg met het meeste kwaliteit in België”, aldus Vertonghen. “Europees hebben ze het heel goed gedaan, ze hebben heel consistent verdedigd en hebben een goede doelman.”

“Naar Belgische normen is Club Brugge best een compleet team, maar ik twijfel er niet aan dat Benfica een betere ploeg heeft. Ik schat de kansen 80-20 in in het voordeel van Benfica. Zij zijn de favoriet”, zet Vertonghen zijn ex-ploeg in de kijker als grote favoriet.