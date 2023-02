'Real Madrid beseft steeds meer dat hét toptarget van komende zomer financieel niet haalbaar zal zijn'

Real Madrid blijft flirten met Jude Bellingham. De Spaanse grootmacht beseft echter steeds meer dat zo'n transfer op financieel vlak niet meer mogelijk zal zijn.

Borussia Dortmund vraagt nog steeds - en dat lijkt niet snel te gaan veranderen - 120 miljoen euro voor Jude Bellingham. Zo’n bedrag wil én kan Real Madrid anno 2023 niet op tafel gooien.

En dat is het probleem. Volgens The Athletic willen Liverpool FC en Manchester City dat wel. De voorbije wintermercato bewees al dat het grote geld tegenwoordig in Engeland te vinden is.

Andere boeg

De Koninklijke houdt de lijn met Bellingham zelf al maanden warm. Real Madrid hoopt dat de speler zelf uiteindelijk aangeeft dat hij enkel naar Spanje wil verhuizen.