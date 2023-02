Jérémy Doku begint terug aan statistieken te werken: perfecte voorzet goed voor assist in Europa League

Jérémy Doku begint bij zijn club weer boven water te komen, de statistieken beginnen nu ook stilaan weer te volgen.

Stade Rennes nam het donderdagavond in de Europa League op tegen Shakhtar Donetsk en de Belgische international verscheen aan de aftrap bij de Franse club. De openingstreffer van Kryskiv en het strafschopdoelpunt van Bondarenko zorgde er voor dat het er niet al te best uitzag voor Rennes. Tot met het uur in zicht het moment van Doku kwam.

Na een hoekschop werd de afvallende bal verlegd tot op de linkerflank bij Doku. De Rode Duivel sneed zijn voorzet werkelijk zo perfect aan dat er enkel aan de tweede paal iemand zijn voet moest tegenzetten. Dat deed Ekambi. Rennes verloor met 2-1, maar heeft dankzij dat doelpunt aangebracht door Doku nog hoop op de kwalificatie.

Na zeventig minuten werd Doku gewisseld door Ibrahim Salah (ex-Gent). De assist van Doku in Europees verband is wel een nieuw teken dat het met hem de goede kant uitgaat. In de laatste Ligue 1-wedstrijd bij Toulouse dwong hij al een owngoal af, ook al komt dat officieel dan niet in het lijstje met statistieken.