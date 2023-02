📷 Prachtige tifo bij Europese match Trabzonspor om hulpverleners bij ramp in Turkije en Syrië te eren

Al was het vooral een prachtige manier om de vele hulpverleners een hart onder de riem te steken. Zonder hun tomeloze inzet was de dodentol nog hoper opgelopen en werden er niet zoveel mensen alsnog levend van onder het puin gehaald.

De supporters van Trabzonspor hadden er dan ook hun werk van gemaakt. Een hullpverlener die een kindje in zijn armen houdt, de Turkse vlag en een reddingshond: het maakte allemaal deel uit van de tifo die getoond werd voor de thuismatch tegen het Zwitserse Basel. Een hartverwarmende actie.

Trabzonspor fans' tifo paying respect to everyone affected by the earthquake 🙏🇹🇷 pic.twitter.com/mF89hlNDct