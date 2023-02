Jim Ratcliffe en INEOS bevestigen hun bod op Manchester United: "Opnieuw de beste club ter wereld worden"

Jim Ratcliffe is officieel een kandidaat-koper van Manchester United. Zo heeft hij zijn bod bevestigd.

De Glazer-familie is sinds 2005 eigenaar van Manchester United, maar ze zullen hun club nu verkopen. Er passeerden al enkele kandidaten de revue.

Zo is Jim Ratcliffe, eigenaar van chemiereus INEOS, een van de geïnteresseerden. Bij de BBC bevestigde hij dat hij een bod op Man U heeft gedaan. Hij zal samen met INEOS hoofdaandeelhouder worden.

"We zien onze rol als de langetermijnbewakers van Manchester United, dat voor de fans en de gemeenschap", aldus Ratcliffe. "We zijn ambitieus en zeer competitief en willen investeren in Manchester United om er opnieuw de nummer één club ter wereld van te maken."