Namiddag in Europa: Bayern verliest bij zwart beest in Bundesliga, draw City en blamage Chelsea in Premier League

Deze namiddag is in twee van de grootste competities in Europa wel wat gebeurd. City kon zich niet terug op kop hijsen in de Premier League. In de Bundesliga komt de leidersplaats van Bayern steeds meer onder druk.

Bundesliga Mönchengladbach - Bayern München 3-2 De zege bij PSG in de Champions League zal Bayern zeker deugd gedaan hebben, maar het moest in de competitie naar Mönchengladbach, de ploeg die het de vorige vijf keer niet kon kloppen. Door rood voor Upamecano in de eerste tien minuten werd het helemaal een moeilijke opgave. Gladbach greep zijn kans om zich weer tot zwart beest van Bayern te ontpoppen. Als Union Berlin zondag wint, komt het aan de leiding. Andere uitslagen: Stüttgart - Köln 0-0 Wolfsburg - Leipzig 0-3 Premier League Nottingham Forest - Manchester City 1-1 Na de zege van Arsenal moest City winnen bij Nottingham Forest om opnieuw op kop te komen. Het was zoeken naar een opening, maar Bernardo Silva vond die wel met een knal rechtdoor. Dat leek voldoende voor een zuinige zege, tot Chris Wood in de slotfase scoorde op voorzet van Gibbs-White. Enkele dagen ha hun onderlinge duel heeft Arsenal dus twee punten voor op City, met een match minder gespeeld. Chelsea - Southampton 0-1 In de degradatiestrijd was er een belangrijke zege voor het Southampton van Onuachu en Lavia, nog altijd de rode lantaarn. Op slag van rust krulde Ward-Prowse een vrijschop netjes over de muur op Stamford Bridge. Het bleef 0-1, een blamage voor Chelsea. Everton - Leeds 1-0 Dé zespuntenmatch onderaan was het treffen tussen Everton en Leeds. Een doelpunt van Coleman was genoeg om de thuisploeg de volle buit te schenken. Door de tweede opeenvolgende thuiszege geraakt Everton weg van de degradatieplaatsen. Leeds ziet Everton én Bournemouth over zich klimmen. Andere uitslagen: Brentford - Crystal Palace 1-1 Wolves - Bournemouth 0-1 Brighton - Fulham 0-1