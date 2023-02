Romelu Lukaku vindt bij Inter terug de weg naar de goal, Inter pakt de zege tegen Udinese

Romelu Lukaku heeft voor Inter Milaan nog eens gescoord. Na 20 minuten was het al raak. Uiteindelijk won Inter ook de wedstrijd.

Het seizoen 2022-2023 is een kwakkeljaar voor Romelu Lukaku. Hij keerde wel terug naar Inter Milaan, maar was al een groot deel van het seizoen geblesseerd. Pas na het WK is hij min of meer blessurevrij.

Ook kon Lukaku nog maar nauwelijks scoren. In augustus scoorde hij bij zijn 1e competitiewedstrijd voor Inter. Nadien scoorde hij enkel nog in oktober in de Champions League.

Tegen Udinese lukte het hem wel weer. Na zo'n 20 minuten kreeg Inter een penalty. Lukaku zette zich achter de bal en trapte zijn 1e goal sinds 26 oktober binnen.

Nadien maakte Sandi Lovric nog voor de rust gelijk. Henrikh Mkhitaryan bracht Inter halfweg de 2e helft weer op voorsprong. In het slot nam Lautaro Martínez alle twijfels weg: 3-1. Zo komt Inter weer op 15 punten van Napoli. Udinese staat 9e met 30 punten.