Borussia Mönchengladbach steekt de draak met Bayern München nadat het hen tweede seizoensnederlaag aansmeert

Bayern München verloor zaterdag van Borussia Mönchengladbach.

Bayern München had nog maar één keer verloren in de competitie dit seizoen, in september tegen Augsburg. Sindsdien was het ongeslagen, tot zaterdag toch.

Borussia Mönchengladbach won met 3-2 dankzij goals van Stindl, Hofmann en Thuram. Bayern scoorde nog de 1-1 in de eerste helft, maar de 3-2 van Tel kwam er pas in de blessuretijd.

Na de match konden ze het bij Borussia Mönchengladbach niet laten om nog eens de draak te steken met de Duitse grootmacht. Bayern haalde in januari namelijk keeper Yann Sommer weg bij Mönchengladbach door de blessure van Manuel Neuer.

"Als je Sommer koopt, maar Gladbach nog steeds niet kunt verslaan", plaatste de club op zijn sociale media, met daarbij een foto van een woedende Oliver Kahn, de CEO van Bayern München. Het bericht ging meteen viraal.