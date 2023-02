Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 26

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Nardi. Hij zorgde er mee voor dat OH Leuven niet tot een doelpunt kon komen, zeker in de eerste helft. Donderdag zat hij nog op de bank in Qarabag, nu toonde hij zich heel erg gretig.

Verdediging

Achterin is het toch een beetje KV Mechelen baas. Dries Wouters bekroonde zijn terugkeer bij de A-kern met een knappe prestatie én een doelpunt, op rechtsachter was Jannes Van Hecke heel bedrijvig. Op links kunnen we niet naast De Cuyper. Hij scoorde een elfmeter, maar was vooral omnipresent op Stayen.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Alzate, de scorende metronoom van Standard op het veld van Union SG. Bij de thuisploeg speelde Puertas een interessante partij, terwijl Heynen een lichtpunt was bij een zwak Genk en Vermeeren opnieuw de man was voor Antwerp.

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden met telkens een doelpunt, een assist en een goede prestatie: Hugo Cuypers, William Balikwisha en uiteraard Thibo Somers.

Dat levert dan onderstaand elftal op: