Staat Liverpool te koop? "We gaan niet voor altijd in Engeland blijven, hé"

In de Engelse kranten klinkt het steeds luider dat Liverpool FC te koop staat. Maar is dat wel het geval? John Henry zet de puntjes op de i.

En we kunnen meteen formeel zijn: Liverpool FC staat niet te koop. Al kunnen investeerders met een extra zakcentje wel investeren in de mythische club. Dat is bevestigd door John Henry.

"We moeten bij de feiten blijven", aldus de Amerikaanse eigenaar van The Reds. "Staat Liverpool te koop? Nee. Gaan we voor altijd in Engeland blijven. Nee. Zijn extra investeerders welkom? Zeker wel."